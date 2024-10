Rottura nella Lega, il Consiglio federale espelle il sindaco di Quinzano

Stefano Zanotti, Alessandra Portesani

La replica di Olivari: «Fuori da ogni logica»; la segretaria provinciale Sisti: «Serve dialogo con Salvini»

3 ' di lettura

Il sindaco di Quinzano Lorenzo Olivari © www.giornaledibrescia.it

«Mi limito ad un secco no comment». Non perché ci sia qualcosa da nascondere, bensì «come esternazione di sostanza rispetto all’assurdità di un atto disciplinare privo di qualsiasi validità». A parlare è Lorenzo Olivari, sindaco di Quinzano, che nei giorni scorsi è stato raggiunto da un provvedimento di espulsione del Consiglio federale della Lega. Divisi La spaccatura nel partito è lampante e tra i primi a pagare c’è anche Olivari, accusato – come conferma lui stesso – di «comportamenti che pos