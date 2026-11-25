Occasioni di incontro con la gente, partendo dai ragazzi e dalle ragazze più giovani. E poi personale formato per essere accogliente fin dal primo contatto. La campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato «Questo non è amore, non sei sola» contro la violenza di genere è arrivata in corso Zanardelli con uno stand con materiale informativo presidiato da agenti e funzionari della questura che quotidianamente si occupano del tema della violenza di genere insieme ad allieve della scuola Polgai che, tra le tecniche operative, stanno imparando anche come affrontare, far sentire accolta, accompagnare nel percorso, una potenziale vittima.
L’intervento
Nel corso della mattinata c’è stata anche la visita del questore Paolo Sartori che ha ricordato come «le statistiche in controtendenza relative a questi reati testimoniano la maggiore propensione delle vittime a denunciare, a far emergere situazioni che in passato restavano nascoste. Abbiamo fatto tanto per la comunicazione, la Polizia è parte di una rete interistituzionale che comprende anche le realtà del volontariato per accompagnare chi si trovi a vivere queste situazioni».
Parlando poi degli aspetti che lo investono direttamente ha ricordato il «grande incremento degli ammonimenti, uno strumento efficace, a cui ho voluto dare impulso. Le analisi ci mostrano che nei soggetti ammoniti crollano le recidive. Oggi vengono invitati anche a sostenere un percorso di consapevolezza che, se portato a termine, può permettere dopo tre anni di chiedere la revoca dell’ammonimento»