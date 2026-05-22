Quanto vi sentite informati sull’Unione Europea? Dite la vostra

La visita di ieri a Brescia di Giorgia Meloni ha riportato al centro del dibattito il rapporto tra Italia ed Europa. Davanti a oltre quattromila persone riunite al PalaLeonessa per l’assemblea di Coldiretti, la presidente del Consiglio ha attaccato quella che ha definito «l’Europa dei burocrati», parlando di regole e vincoli che, a suo dire, rischiano di penalizzare imprese, agricoltura e produzione italiana.