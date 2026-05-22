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Quanto vi sentite informati sull’Unione Europea? Dite la vostra

La visita della premier Meloni a Brescia, che ha parlato di «Europa dei burocrati» all’assemblea di Coldiretti, riaccende il dibattito sulle istituzioni comunitarie
La bandiera dell'Unione Europea
La bandiera dell'Unione Europea

La visita di ieri a Brescia di Giorgia Meloni ha riportato al centro del dibattito il rapporto tra Italia ed Europa. Davanti a oltre quattromila persone riunite al PalaLeonessa per l’assemblea di Coldiretti, la presidente del Consiglio ha attaccato quella che ha definito «l’Europa dei burocrati», parlando di regole e vincoli che, a suo dire, rischiano di penalizzare imprese, agricoltura e produzione italiana.

Un intervento accolto da lunghi applausi, in una giornata che ha trasformato Brescia nel centro del confronto politico nazionale sui temi dell’Europa, della sovranità alimentare e del made in Italy.

La giornata bresciana ha così rilanciato un tema che divide politica e opinione pubblica: quanto l’Europa venga percepita come opportunità o come limite. Ma soprattutto ha riaperto una domanda semplice e diretta ai lettori: quanto vi sentite davvero informati su decisioni, istituzioni e politiche europee che incidono anche sulla vita quotidiana?

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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