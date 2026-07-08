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Quale gita consiglieresti a chi vuole conoscere il territorio bresciano?

Il territorio offre tante occasioni per tutti i gusti per una giornata fuori porta: vota e scegli la destinazione che preferisci
Una delle opere nel giardino botanico André Heller - © www.giornaledibrescia.it
Una delle opere nel giardino botanico André Heller - © www.giornaledibrescia.it

Il territorio bresciano offre tantissime occasioni per una giornata fuori porta, tra natura, storia, arte, borghi e panorami mozzafiato. Ma qual è la gita che consigliereste davvero a chi vuole conoscere meglio la nostra provincia?

Abbiamo raccolto alcune proposte diverse tra loro, adatte a chi ama camminare, a chi vuole esplorare luoghi suggestivi oppure desidera semplicemente trascorrere qualche ora lontano dalla routine.

Votando potrete scegliere la meta che ritenete più meritevole di una visita. E il vostro voto ci aiuterà a capire quali sono i luoghi del Bresciano più amati e consigliati dai lettori.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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