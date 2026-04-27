Punto nascita del Sant’Anna, il 30 aprile l’ultimo giorno di attività

Alla notizia – già nota – della chiusura del punto nascita dell’Istituto clinico Sant’Anna si aggiunge una data, quella del 30 aprile , ultimo giorno di attività. La sospensione definitiva, si legge in una nota, è motivata da «uno scenario di significativo calo delle nascite, e contestuali criticità nel reclutamento di personale medico specialista».

«Offerta adeguata»

La chiusura è stata condivisa e approvata dal Comitato percorso nascita locale e dal Comitato percorso nascita regionale, avendo valutato – si legge sempre nella nota – la presenza sul territorio di Ats Brescia, in particolare nell’ambito cittadino, «di un’offerta di punti nascita che garantiscono adeguata presa in carico delle donne» (qui i numeri nel dettaglio).