Brescia, scappano dalla Polizia e si schiantano: arrestati due 19enni

Il conducente ha perso il controllo dell’auto, finendo contro uno spartitraffico: i ragazzi hanno provato a fuggire a piedi, ma sono stati bloccati

27 giugno 2026 2 ' di lettura

L'auto fermata dalla Polizia Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Polizia di StatoarrestofugaBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...