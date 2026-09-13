Provaglio d’Iseo: malore improvviso, muore davanti alla moglie

Tragedia questa mattina a Provaglio, dove un uomo di 65 anni, Roberto Consoli, è stato stroncato da un malore mentre era intento a curare il verde del suo terreno, nella zona collinare di Fantecolo.
Stando alle prime informazioni l'uomo, classe 1960 e residente nella frazione, stava potando degli ulivi all'interno di un terreno di sua proprietà. Era in compagnia della moglie quando all'improvviso si è sentito male. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del Soccorso Pubblico Franciacorta: all'arrivo degli operatori il 65enne era già in arresto cardiaco.
Le sue condizioni sono subito parse critiche, tanto da allertare anche l'elisoccorso, atterrato alle pendici della zona collinare. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare se non constatare il decesso per cause naturali. I carabinieri ora procedono con gli accertamenti.