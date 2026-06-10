Ruba al Tigotà di Montichiari, poi tenta la fuga: inseguita e arrestata

All’uscita dal Tigotà di Montichiari ha fatto scattare l’allarme antitaccheggio. Alla richiesta delle commesse di mostrare loro la borsa che aveva in mano ha tentato la fuga. Le dipendenti del negozio l’hanno rincorsa, e grazie all’aiuto di una pattuglia della Polizia locale, insieme ad un passante, la donna è stata bloccata.
L’arresto
L’autrice del tentato furto è una giovane del 2003 senza fissa dimora, di origini romene. All’interno della borsa gli agenti hanno trovato i cosmetici appena rubati all’attività, del valore di 450 euro, regolarmente restituiti.
L’arresto per furto aggravato è stato convalidato oggi, nel processo per direttissima, dal Tribunale di Brescia.