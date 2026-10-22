Ruba 2mila euro di merce all’Esselunga e aggredisce la vigilante: arrestato

Ha cercato di uscire dall’Esselunga di via Triumplina con un carrello pieno di merce per un valore superiore ai 2mila euro, ma quando l’addetta alla sicurezza lo ha scoperto l’ha colpita con il carrello e strattonata per tentare la fuga. Un uomo di 29 anni, cittadino romeno senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di rapina impropria aggravata in concorso.
I fatti
L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi. Secondo quanto ricostruito, il 29enne sarebbe entrato in azione con due complici, che avrebbero fatto da palo mentre lui riempiva il carrello con confezioni di merce di vario genere. Il gruppo era già stato riconosciuto dall’addetta alla vigilanza, che lo aveva individuato come presunto responsabile di un tentato furto avvenuto alcuni giorni prima in un altro punto vendita Esselunga.
La donna ha seguito i movimenti dei tre attraverso le telecamere del supermercato. Quando il 29enne si è diretto verso le casse automatiche, si è messo dietro a una cliente per approfittare dell’apertura delle barriere antitaccheggio e uscire senza pagare.
Il tentativo di fuga
L’addetta alla sicurezza è intervenuta chiedendogli di restituire la merce. L’uomo ha reagito colpendola con il carrello e strattonandola, per poi tentare di scappare e abbandonare la refurtiva. La fuga, però, è durata poco: un passante, attirato dalle urla della donna, è intervenuto riuscendo a bloccarlo.
Sul posto sono arrivate le pattuglie della Squadra Volante della Questura e del commissariato Carmine. Il 29enne è stato accompagnato in Questura e arrestato. La merce è stata recuperata, mentre proseguono le indagini per identificare i due complici, che sono riusciti a scappare. Nei confronti dell’uomo il questore Paolo Sartori ha inoltre disposto il foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Brescia per tre anni.