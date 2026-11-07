Prova a rubare confezioni di profumo all’Italmark di Iseo: denunciato

Dopo una colluttazione con il direttore e il dipendente del supermercato, il 20enne era riuscito ad allontanarsi senza la merce rubata. È stato successivamente rintracciato dai carabinieri

07 novembre 2026 1 ' di lettura

L'Italmark di Iseo (da Maps) Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti ladrotentato furtosupermercatoItalmarkIseo Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...