Prova a rubare confezioni di profumo all’Italmark di Iseo: denunciato

Il direttore e un dipendente lo hanno inseguito, intercettato e costretto ad abbandonare quello che aveva rubato. I carabinieri lo hanno poi riconosciuto, rintracciato e denunciato. Non è durata molto l’impresa di un 20enne di origini tunisine che venerdì sera aveva rubato diverse confezioni di profumo dal supermercato Italmark di Iseo.
L’episodio
Il ragazzo ha superato le casse senza pagare il dovuto e il personale ha provato a fermarlo. Il giovane ha cercato di allontanarsi, spintonando chi aveva provato a sbarragli la strada. A quel punto il direttore e un dipendente lo hanno inseguito anche fuori riuscendo per un attimo a bloccarlo.
Ne è nata una colluttazione in cui il 20enne è riuscito a divincolarsi e allontanarsi, ma senza lo zaino con la merce. Dalle immagini e dalla descrizione i carabinieri della stazione di Iseo hanno riconosciuto il soggetto, che già conoscevano, e lo hanno rintracciato e denunciato per rapina impropria.