Pronta la nuova arteria che collega Verolanuova a Verolavecchia

Mancano pochi dettagli (la segnaletica stradale orizzontale e il collaudo), poi la nuova strada a sud dell’area ex Ocean di Verolanuova sarà aperta alla circolazione nei prossimi giorni di luglio. La nuova via di comunicazione che unisce Verolanuova a Verolavecchia è frutto di un intervento messo a punto dall’Amministrazione comunale verolese e che collegherà la zona sud del paese a quella della circonvallazione.
L’intervento
Questa operazione ha permesso di realizzare un percorso alternativo di 400 metri circa, che collegherà i due Comuni favorendo l’interscambio del traffico veicolare tra i due centri, limitando il passaggio dei mezzi pesanti nel cuore urbano di Verolanuova e migliorando la circolazione lungo via San Rocco, via Biaggi e via Indipendenza.
Il primo cittadino Stefano Dotti e il vicesindaco Gianmaria Tomasoni in questi mesi hanno seguito i lavori e sono soddisfatti del risultato: «Continuiamo a lavorare con impegno, responsabilità e concretezza, privilegiando i risultati rispetto alla visibilità. Ogni opera pubblica rappresenta un investimento sul futuro della nostra comunità. Migliorare le infrastrutture, sostenere lo sviluppo economico, favorire l’insediamento di nuove attività produttive e creare le condizioni per accogliere nuove famiglie significa rendere Verolanuova un paese sempre più attrattivo, efficiente e capace di offrire servizi e qualità della vita».
I costi
I lavori di realizzazione della strada sono stati svolti dall’Amministrazione tramite il proprio personale e con l’impiego di mezzi e risorse proprie, mentre il 50% del costo dell’opera è stato coperto grazie al sostegno di alcune aziende del territorio. Una collaborazione che dimostra la sinergia tra settore pubblico e privato per la realizzazione di opere utili a tutta la comunità.
L’ Amministrazione verolese non si ferma ed è già attiva nella programmazione di altri interventi come la riqualificazione dell’area ex Ocean e di altre zone strategiche di rigenerazione urbana, per creare nuove opportunità di crescita e sviluppo per il territorio. «L’interesse verso Verolanuova continua a crescere – ha affermato Dotti – e sono sempre più numerose le famiglie e i giovani che scelgono di vivere nel nostro paese, riconoscendone la qualità dei servizi, le opportunità offerte e l’elevata qualità della vita».