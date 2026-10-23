Processo maranza, una delle vittime: «Inseguito con un coccio di bottiglia»

Lui quella notte era lì, ha visto i ragazzi a terra, ha provato ad aiutarli e si è trovato a sua volta ferito, colpito al fianco con un coccio di bottiglia. È stato il racconto di un giovane che il 29 giugno del 2024 si trovava nei pressi della discoteca «Oh Vecio» di via Vergnano ad aprire l’udienza di ieri mattina davanti al Tribunale di Brescia del processo a carico di alcune delle persone che, secondo Procura e Polizia, tra l’estate del 2024 e l’inizio del 2025, avevano preso parte ad una serie di risse, aggressioni, pestaggi e rapine avvenuti tra la zona di via Orzinuovi, il quartiere Carmine e la stazione. Si tratta in gran parte di ragazzi, italiani e stranieri, che si indentificano come maranza. Alcuni degli indagati, che avevano scelto il rito abbreviato, sono già stato condannati a pene fino a sei anni. Il Gup, pur ridimensionando le richieste, aveva sostanzialmente condiviso la richiesta del pubblico ministero Chiara Bonfadini.
Il racconto
«Abbiamo visto un ragazzo di colore che veniva picchiato, un mio amico si è avvicinato per capire cosa stesse succedendo ed è stato picchiato. Io sono corso dalla sicurezza del locale e ho detto di intervenire e chiamare la Polizia, quando sono tornato nel piazzale il mio amico era a terra e gli avevano rubato il cellulare». Sono momenti concitati: «Ho detto agli altri di allontanarsi, uno di quelli che lo aveva aggredito ha rotto una bottiglia e con un coccio ha cominciato ad aggredirmi. Erano una decina, tutti nordafricani, con taser e spray al peperoncino. Non conoscevo loro e neppure il primo ragazzo che hanno picchiato. Quello con il coccio mi ha inseguito e ferito al fianco».
Nella stessa udienza sono stati anche ascoltati gli agenti di Polizia che hanno esaminato le immagini delle risse e delle aggressioni e identificato diversi degli imputati.