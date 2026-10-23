Processo maranza, una delle vittime: «Inseguito con un coccio di bottiglia»

Il ragazzo era in via Vergnano la notte del 29 giugno 2024: «Non li conoscevo, hanno picchiato il mio amico che era andato a vedere cosa stesse succedendo»

Paolo Bertoli Giornalista 23 ottobre 2026 2 ' di lettura

I segni dell'aggressione nel parcheggio Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti processo maranzamaranzaaggressioneBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...