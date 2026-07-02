Principio d’incendio a un tetto: corso Magenta chiuso al traffico
Sul posto due squadre dei Vigili del fuoco, non ci sono feriti o intossicati
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Principio d'incendio in corso Magenta
Principio d’incendio sul tetto di un’abitazione in corso Magenta, a Brescia. Sul posto due squadre dei Vigili del fuoco per contenere le fiamme, che non hanno provocato danni particolarmente gravi alla struttura. Non risultano feriti o intossicati.
La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico, che viene deviato nelle vie limitrofe.