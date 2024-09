Primo giorno di scuola, le segnalazioni su autobus, banchi e merendine

Riguardano principalmente i trasporti le lamentele arrivate al nostro giornale ieri attraverso i canali social oppure via mail.

Corse saltate e affollate

C’è chi racconta che ieri dalla stazione dei pullman in città avrebbero dovuto partire almeno due corse per Roccafranca (alle 11.25 e alle 12.25) e che invece «mia figlia è lì che aspetta fiduciosa con le amiche, perché non sono proprio passati i pullman». E c’è anche chi ha notato con preoccupazione la scomparsa di alcune linee: una persona ha segnalato ad Arriva che a quanto pare non esistono più gli orari scolastici delle linee che partivano dalla zona vicino all’Istituto Fortuny per Adro. «Lo scorso anno c’erano due corse, alle 12.58 e alle 14.10». Ad Arriva non risultano, ma l’utente ha inviato una mail allegando uno screenshot degli orari del 2023 in cui quelle corse comparivano.

Secondo un’altra mamma, sulla linea Chiari-Travagliato l’autista ha fatto scendere alcuni ragazzi a Castrezzato con la promessa di un altro pullman in pochi minuti. Dopo mezz’ora non era ancora arrivato. E sembra che sulla tratta verso Quinzano gli orari non siano stati rispettati, causando rincorse e affollamenti. «Abbiamo scelto una scuola in città per vari motivi», dicono i genitori, «ma a volte rimpiangiamo le piccole scuole della bassa».

Nelle scuole

Non mancano le segnalazioni legate agli istituti: allo Sraffa sono scomparse le macchinette per caffè, acqua e merendine («siamo anche senza bar: qualcuno non ha bevuto per ore»), mentre al Copernico i famosi banchi a rotelle sembrano aver causato un po’ di mal di schiena.