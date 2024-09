Abbracci, saluti e qualche lacrima: nuovo inizio per 12.600 studenti

L’entusiasmo è quello di un nuovo inizio. È vero c’è chi versa qualche lacrima, chi fatica a staccarsi dalle braccia di mamma e papà, ma tutti, varcata la soglia, tornano sorridenti. Il primo giorno di scuola per i circa 12.600 (il dato è ancora in evoluzione nell’attesa che tutte le iscrizioni vengano consegnate) bambini e ragazzi degli Istituti comprensivi delle primarie e secondarie di primo grado della città è stato un mix di emozioni: la voglia di rivedere compagni e insegnanti per i più grandicelli e l’eccitazione di iniziare un percorso nuovo per chi non sa ancora cosa lo aspetta.

Il messaggio

Ci sono gli abbracci, le prime chiacchiere e le prime corse nei corridoi. La voglia di aprire lo zaino per far vedere a tutti i pastelli nuovi, i quaderni con le copertine colorate, l’astuccio ancora intonso. Per i piccoli studenti della scuola primaria Gianni Rodari di via Albertano Da Brescia l’inizio è stato un po’ più particolare del solito.

Primo giorno di scuola alla Giann Rodari

Per augurare un buon anno scolastico a tutti gli studenti della città, infatti, la sindaca Laura Castelletti, l’assessora Anna Frattini, l’assessora regionale Simona Tironi e la dirigente dell’Ufficio scolastico Filomena Bianco hanno scelto proprio loro: «In questo giorno importante per voi siamo felici di essere qua – ha detto la sindaca –. Abbiamo scelto questa scuola perché è speciale, molto bella e perché qui vengono realizzati progetti importanti. Oggi venire qui e vedere tanti bambini e ragazzi con lo zaino in spalla mi ha reso molto felice, mi ha dato l’idea di una città che ricomincia a muoversi. Buon anno scolastico – ha aggiunto –, godetevi la scuola e i vostri maestri e maestre che fanno un lavoro straordinario».

I dati (che saranno presto resi pubblici) riferiscono che le zone Nord e Centro della città stanno subendo maggiormente il calo demografico, rispetto a quelle Sud e Ovest: «La zona Ovest della città è modello di inclusione, ne è un esempio la Rodari – ha commentato l’assessora Frattini –. È una scuola dove si accoglie moltissimo e gli stranieri si integrano facilmente».

Durante la mattinata i piccoli studenti hanno letto poesie e cantato insieme per ringraziare le Istituzioni della loro presenza: «È un grande momento di gioia essere qua con voi – ha detto la dirigente dell’ufficio scolastico Filomena Bianco – . Stiamo cercando di darvi tutte le figure necessarie per avviare l’anno scolastico in modo sereno. Mi hanno detto che siete molto bravi: mi raccomando, ricordateci sempre che è bello sentirsi accolti, sentirsi vicini, abbiate sempre cura dei vostri compagni. Senza dimenticare che avete tanti diritti, ma anche doveri, che la scuola ha delle regole e bisogna rispettarle».

Curiosità

Fra i presenti anche una rappresentanza dei genitori, di FavoleggiandoLab e del Consiglio di quartiere che insieme hanno inaugurato il progetto «Cmyk_Rodari» che ha l’obiettivo di far giocare i bambini durante la ricreazione con giochi di socializzazione. Quadrati colorati, numeri, percorsi e tante idee per trascorrere insieme la pausa merenda di metà mattina.

Ricreazione alla Gianni Rodari

«È bello ritrovarsi, rivedere gli insegnanti. Lo vedo dai vostri occhi che siete molto contenti oggi – ha chiosato l’assessora regionale Simona Tironi –. A scuola si impara a diventare grandi. Ricordatevi sempre che le parole sono importanti: prima di dire qualcosa al vostro compagno o ai vostri insegnanti, pensate se questa cosa potrebbe farli rimanere male».