Pride, dopo il no al patrocinio Zanetti si confronta con Vanoglio

Lo scorso 7 settembre il sindaco di Maclodio, Simone Zanetti, negò il patrocinio al Brescia Pride. La motivazione fu che «la manifestazione in questione è portatrice di una visione che contrasta totalmente con gli ideali e i principi eterni che si ha il dovere di difendere e affermare».

In risposta a questa presa di posizione, qualche giorno dopo il sindaco di Ome Alberto Vanoglio aveva invitato ufficialmente Zanetti a confrontarsi pubblicamente sul tema.

Zanetti ha accettato: l’incontro, che non è organizzato dal comitato Brescia Pride, si terrà lunedì 16 settembre alle 20.30 presso l’Area 12 Hub in via Reggio 12 a Brescia.

L'ingresso è libero.