No del sindaco di Maclodio al Pride, l’opposizione: «Rispettiamo le libertà»

Dopo la dura presa di posizione del sindaco di Maclodio Simone Zanetti, che attraverso una nota ha negato categoricamente l’adesione e il patrocinio al Pride di Brescia, è arrivata la risposta dell’opposizione.

«La manifestazione in questione è portatrice di una visione che contrasta totalmente con gli ideali e i principi eterni che si ha il dovere di difendere e affermare», si legge nella dichiarazione di Zanetti. Ma altrettanto secca è stata risposta dell’avvocato Luca Crotti, che con Barbara Lorenzi fa parte del gruppo Maclodio in Movimento.

Leggi anche Pride di Brescia, il Comune di Maclodio nega il patrocinio

«Credo che Maclodio non sia l’unico paese a non aver dato il patrocinio al Pride, ma è l’unico che sta cavalcando quest’onda – spiega Crotti –. Quando parla di ideali e principi il sindaco fa riferimento esclusivamente ai suoi. Il Comune poteva dare il patrocinio o meno, ma quello che ci tocca è la necessità di rivendicare valori che in realtà calpestano i diritti altrui. Noi siamo espressione di tutte le persone che credono i diritti debbano essere salvaguardati: vogliamo fortemente dissociarsi dalle posizioni che sono state espresse».

Maclodio in movimento si schiera al fianco degli abitanti che vorranno partecipare al Pride. «Rispettiamo la libertà di pensiero – prosegue Crotti –. Abbiamo valori cattolici, ma non crediamo che questo debba esondare nella mancanza di solidarietà con chi manifesta la propria identità in maniera diversa da noi. Oltretutto i problemi del paese sono altri: mi sembra che questa dichiarazione sia un’opera di distrazione».