Prevalle, abbandonava rifiuti: individuato

Credeva di poter agire indisturbato, abbandonando rifiuti in diverse zone del territorio comunale di Prevalle, ma le indagini della Polizia Locale di Prevalle–Paitone hanno permesso di risalire alla sua identità.

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L’attività investigativa, avviata il mese scorso dopo la segnalazione di un cittadino, si è conclusa pochi giorni fa con l’individuazione e la denuncia all’Autorità giudiziaria del responsabile di numerosi abbandoni di rifiuti sul territorio comunale. Decisivo il lavoro svolto dal Comando guidato dal comandante Massimo Zambarda, con la collaborazione di Anas e delle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente.

I rifiuti rimossi dalla strada - © www.giornaledibrescia.it

Attraverso una nota, l’Amministrazione comunale ha ribadito l’importanza di contrastare con fermezza comportamenti di questo tipo, sottolineando come l’abbandono dei rifiuti rappresenti un danno per l’ambiente e per il decoro del paese. Un ringraziamento è stato infine rivolto a tutti gli operatori che hanno collaborato alle indagini e alle attività di controllo del territorio.