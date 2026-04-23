Abbandonano rifiuti a Rezzato: due denunciati

Due denunce per abbandono di rifiuti oltre alla violazione del divieto di ritorno nel territorio del Comune di Rezzato, provvedimento che era stato emesso dal Questore di Brescia, e quattro segnalazioni per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

È questo il bilancio dei controlli effettuati nei giorni scorsi dalla Polizia Locale di Rezzato, con particolare attenzione ai parchi pubblici. L’attività rientra nel piano di tutela degli spazi verdi, intensificato per contrastare il consumo di sostanze stupefacenti e garantire maggiore sicurezza e vivibilità, soprattutto in queste giornate primaverili in cui famiglie e cittadini frequentano maggiormente le aree all’aperto.

I controlli

Durante i controlli, gli agenti hanno fermato quattro persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso esclusivamente personale, che sono state segnalate alle autorità competenti. Altre due persone sono invece state denunciate per abbandono di rifiuti e per la violazione del divieto di ritorno nel territorio comunale, già disposto dal Questore di Brescia. «I parchi devono essere luoghi di relax, sport e socialità ed è per questo che i controlli continueranno anche nelle prossime settimane», ha dichiarato il comandante della Polizia Locale, Giacomo Fola.