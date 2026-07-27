Paura per un cane a Prevalle: finisce in un canale, poi viene salvato
L’animale è stato tratto in salvo dai Vigili del fuoco di Salò, supportati da due operatori specializzati nel soccorso fluviale alluvionale
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Cane salvato a Prevalle
Era finito all’interno di un canale a Prevalle, in via delle Fucine. Per salvare il cane dopo la caduta accidentale sono intervenuti i Vigili del fuoco di Salò, supportati da due operatori specializzati nel soccorso fluviale alluvionale.
L’animale, bloccato in prossimità della griglia di presa della centrale idroelettrica, è stato recuperato in sicurezza. Dopo l’intervento è stato affidato al personale dell’Ats per gli accertamenti e le cure del caso.