Presidio per la pace in Ucraina e in Palestina a largo Formentone

La pioggia non ha fermato le decine di persone che oggi pomeriggio si sono riunite nel presidio organizzato in largo Formentone per chiedere la pace. Tra gli ombrelli, sono state sventolate le bandiere arcobaleno per accompagnare l’appello per il cessate il fuoco in Ucraina e in Palestina.

A convocare i cittadini è stato il Coordinamento bresciano degli enti locali per la pace e la cooperazione internazionale, che ha aderito alla giornata nazionale di mobilitazione promossa dalle coalizioni di Europe for Peace ed AssisiPaceGiusta. All’iniziativa hanno partecipato numerose associazioni bresciane, i sindacati e alcuni sindaci della provincia.

Durante il presidio si è parlato di cosa sta succedendo in Palestina, del conflitto con Israele, e in Ucraina, ancora alle prese con l’invasione della Russia su larga scala. È stato letto un documento consegnato alla prefetta di Brescia, in cui si denuncia l’escalation dei conflitti e si esortano i governi, a partire da quello italiano, a privilegiare la diplomazia e a intraprendere azioni concrete.