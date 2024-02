È arrivato il primo temporale di stagione, ma è la stagione sbagliata

Oggi pomeriggio è arrivato il primo temporale di stagione, con tanto di grandine in varie zone della provincia. Peccato che la stagione sia quella sbagliata.

Di solito assistiamo a questi fenomeni in primavera, quando i contrasti atmosferici favoriscono la formazione dei cumulonembi, ma stavolta la natura ha giocato d'anticipo.

Il temporale di oggi è sicuramente un evento inconsueto, ma esistono dei precedenti: in passato tuoni e fulmini hanno fatto la loro comparsa anche nel cuore della stagione invernale. Accade raramente, ma non è affatto impossibile. Oggi, tra l'altro, ricorre l'undicesimo anniversario di un temporale coi fiocchi: il 24 febbraio 2013 in alcune zone della pianura padana arrivò la neve, accompagnata da tuoni e fulmini. Fu un raro temporale nevoso, che suscitò curiosità e stupore.