Presepe vivente di Nuvolera, ci sono stati più di 25mila visitatori

Un bilancio più che positivo quello del 31esimo presepe vivente di Nuvolera. Per i sette appuntamenti, dal giorno di Natale in poi, sono arrivate oltre 25mila persone. E domenica, dalle 14.30 alle 18, è fissata l’ultima rappresentazione. L’affluenza negli ultimi anni è stata sempre in crescendo, ma quest’anno i visitatori sono arrivati da ogni parte del Bresciano, oltre che numerosi dalle province di Mantova e Cremona. Il giorno di Santo Stefano è stato quello con la maggiore affluenza.

Con Teletutto

Con l’ottava rappresentazione di domenica calerà il sipario per questa riuscitissima edizione. Il meteo ha agevolato i visitatori, così come la diretta della trasmissione «In Piazza con noi» di Teletutto che, oltre a far conoscere la comunità in tutte le sue sfaccettature, ha mostrato il presepe vivente e il grande lavoro che richiede, una pubblicità che è entrata in tante case bresciane e delle provincie limitrofe: tutto questo ha dato agli organizzatori e agli oltre 200 figuranti la visibilità che meritano.

«Anche quest’anno è andata bene – ha detto Tarcisio Sgotti il giorno dell’Epifania, seduto a metà del percorso, stanco ma soddisfatto –. Adesso, dopo tutto questo impegno, da parte di tutti, bisognerà tirarsi su le maniche per smontare tutto e rimettere tutto in ordine».

Da lunedì 12 gennaio, quindi, partiranno le operazioni per smantellare la sacra rappresentazione, escluse le capanne, riportare tutti gli animali ai rispettivi proprietari, smontare impianti elettrici, pompe dell’acqua e ricoverare tutte le attrezzature.

Questo successo di pubblico sarà sicuramente stimolo per indurre gli organizzatori a continuare con lo stesso impegno e volontà per la trentaduesima edizione. La tradizione continua.