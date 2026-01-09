Giornale di Brescia
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Presepe vivente di Nuvolera, ci sono stati più di 25mila visitatori

Giuliano Maggini
Domenica dalle 14.30 alle 18 va in scena l’ottava e ultima rappresentazione. Il giorno con più afflusso è stato Santo Stefano
Una scena dal presepe vivente di Nuvolera - © www.giornaledibrescia.it
Una scena dal presepe vivente di Nuvolera - © www.giornaledibrescia.it
Un bilancio più che positivo quello del 31esimo presepe vivente di Nuvolera. Per i sette appuntamenti, dal giorno di Natale in poi, sono arrivate oltre 25mila persone. E domenica, dalle 14.30 alle 18, è fissata l’ultima rappresentazione. L’affluenza negli ultimi anni è stata sempre in crescendo, ma quest’anno i visitatori sono arrivati da ogni parte del Bresciano, oltre che numerosi dalle province di Mantova e Cremona. Il giorno di Santo Stefano è stato quello con la maggiore affluenza.

Con Teletutto

Con l’ottava rappresentazione di domenica calerà il sipario per questa riuscitissima edizione. Il meteo ha agevolato i visitatori, così come la diretta della trasmissione «In Piazza con noi» di Teletutto che, oltre a far conoscere la comunità in tutte le sue sfaccettature, ha mostrato il presepe vivente e il grande lavoro che richiede, una pubblicità che è entrata in tante case bresciane e delle provincie limitrofe: tutto questo ha dato agli organizzatori e agli oltre 200 figuranti la visibilità che meritano.

«Anche quest’anno è andata bene – ha detto Tarcisio Sgotti il giorno dell’Epifania, seduto a metà del percorso, stanco ma soddisfatto –. Adesso, dopo tutto questo impegno, da parte di tutti, bisognerà tirarsi su le maniche per smontare tutto e rimettere tutto in ordine».

  • NUVOLERA IN PIAZZA CON NOI REDAZIONE PROVINCIA 21-12-2025 GABRIELE STRADA NEW EDEN GROUP
    «In Piazza con Noi» a Nuvolera - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Da lunedì 12 gennaio, quindi, partiranno le operazioni per smantellare la sacra rappresentazione, escluse le capanne, riportare tutti gli animali ai rispettivi proprietari, smontare impianti elettrici, pompe dell’acqua e ricoverare tutte le attrezzature.

Questo successo di pubblico sarà sicuramente stimolo per indurre gli organizzatori a continuare con lo stesso impegno e volontà per la trentaduesima edizione. La tradizione continua.

Argomenti
presepe viventevisitatoriNuvolera
