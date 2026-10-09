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Il premio Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay

Da presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente sul territorio palestinese occupato dell'Onu aveva accusato Israele di genocidio a Gaza
Navi Pillay - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Navi Pillay - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il Premio Nobel per la pace è stato assegnato alla giurista sudafricana Navanethem «Navi» Pillay «per il suo impegno a favore della pace e del diritto internazionale». Navi Pillay, 85 anni, nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente sul territorio palestinese occupato dell'Onu, l'anno scorso aveva accusato Israele di genocidio a Gaza. «La Commissione stabilisce che Israele è responsabile della commissione di un genocidio a Gaza – aveva dichiarato Pillay in quella occasione –. È evidente che sussiste l'intento di distruggere i palestinesi di Gaza attraverso atti che soddisfano i criteri stabiliti nella Convenzione sul genocidio». 

Pillay, è stato spiegato durante la proclamazione, ha dimostrato «eccezionale coraggio e integrità« nel suo lavoro contro «i crimini di guerra». Nata il 23 settembre 1941, ha ricoperto la carica di Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Sudafricana di origini indiane tamil, è stata la prima donna non bianca a ricoprire il ruolo di giudice presso l'Alta Corte del Sudafrica. Ha inoltre prestato servizio come giudice della Corte penale internazionale e come presidente del Tribunale penale internazionale per il Ruanda. Nell'aprile 2015, Pillay è diventata il sedicesimo commissario della Commissione internazionale contro la pena di morte.

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