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La premier Meloni chiede più flessibilità all’Europa: cosa ne pensi?

Per affrontare l'aumento dei prezzi dell'energia e le difficoltà di famiglie e imprese, la presidente del Conisglio si rivolge alla Commissione con lo scopo di allargare le maglie dei conti pubblici. Dicci la tua
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Caro energia e conti pubblici, è braccio di ferro tra Roma e Bruxelles. Con una lettera inviata a Ursula von der Leyen, la premier Giorgia Meloni è tornata a chiedere alla Commissione maggiore flessibilità sui vincoli di bilancio, annunciando che porterà la questione al prossimo Consiglio europeo.

Sullo sfondo, le tensioni internazionali, l'aumento dei prezzi dell'energia e le difficoltà di famiglie e imprese. La Commissione Ue, però, frena, ricordando le deroghe già concesse. Tra la necessità di sostenere l'economia e quella di tenere sotto controllo i conti pubblici, il confronto resta aperto. E voi cosa ne pensate? Come dovrebbe muoversi l'Europa? Diteci la vostra.

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