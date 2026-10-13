La premier Meloni chiede più flessibilità all’Europa: cosa ne pensi?

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

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Per affrontare l'aumento dei prezzi dell'energia e le difficoltà di famiglie e imprese, la presidente del Conisglio si rivolge alla Commissione con lo scopo di allargare le maglie dei conti pubblici. Dicci la tua

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali