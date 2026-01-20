«Riferimento costante»: 36 agenti della Locale premiati in Loggia

Trentasei agenti di Polizia locale di diversi Comuni lombardi sono stati premiati in Loggia, nel salone Vanvitelliano, dall’assessore regionale alla sicurezza Romano La Russa alla presenza delle autorità civili e religiose locali.

I premi

I due agenti della Unione Valtenesi con Romano La Russa - © www.giornaledibrescia.it

Nella Giornata regionale della Polizia Locale, istituita nel 2015, sono stati insigniti, in particolare, di Croce al merito e di nastrino di servizio gli agenti Luigi Buondono e Alex Rossi della Unione Valtenesi.

Chiamati per un intervento di emergenza per un giovane che tentava il suicidio dalla Rocca di Manerba, i due agenti sono riusciti a sottrarre l’uomo dal ciglio del precipizio su cui si era esposto e lo hanno consegnato per le cure del caso ai sanitari. Premiati con una menzione speciale e le attribuzioni di una pergamena anche gli agenti in forza al commissariato della Polizia locale di Desenzano del Garda.

I dieci agenti sono riusciti all’interno del centro di Desenzano a sedare una rissa tra gruppi di stranieri armati di coltelli e di mazze, garantendo l’incolumità a tutti i turisti presenti. Accanto agli agenti bresciani anche i componenti delle Polizie locali di altre province lombarde come Milano, Mantova, Sondrio, Pavia, Monza Brianza, Bergamo e Cremona.

I dieci agenti di Desenzano - © www.giornaledibrescia.it

«Riferimento costante»

«Siete un riferimento costante per la sicurezza del cittadino e una guida in caso di necessità da parte dei cittadini. Un punto di riferimento costante che offre sempre senza mai chiedere» ha detto la sindaca di Brescia Laura Castelletti.

Dal canto suo il prefetto Andrea Polichetti ha auspicato che nella riforma delle Polizie locali vengano snellite le procedure per l’assunzione del personale.

«Siete un fiore all’occhiello per la nostra regione. Continuate così, continuate a farvi onore come fate ogni giorno in tutta la Lombardia», ha concluso l’assessore Romano La Russa.