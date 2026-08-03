Precipita dal sentiero sulle Orobie, muore una 59enne bresciana

Una donna di 59 anni residente nell’hinterland bresciano ha perso la vita nella giornata di lunedì 3 agosto durante un’escursione nella zona del lago di Coca, nel territorio di Valbondione, in provincia di Bergamo.
La ricostruzione
Secondo una prima ricostruzione, la cinquantanovenne stava percorrendo insieme ad altri escursionisti un sentiero particolarmente impegnativo, a circa 2.100 metri di quota, quando è precipitata. I compagni hanno immediatamente lanciato l’allarme e richiesto l’intervento dei soccorsi.
I soccorsi
Sul posto è arrivato l’elisoccorso decollato da Bolzano, mentre gli altri componenti del gruppo sono stati raggiunti dagli operatori del Soccorso alpino della stazione di Valbondione. Per la donna, però, non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.