Precari della giustizia in sciopero: «Il sistema sarà ancora più lento»

I precari Pnrr della giustizia bresciana sono in sciopero per tutta la giornata con l’obiettivo di protestare contro contro la chiusura dei contratti a termine prevista il prossimo giugno.

La funzione pubblica della Cgil di Brescia ha organizzato un presidio davanti al Palazzo di Giustizia e ha distribuito un volantino con le motivazioni della mobilitazione. «I carichi di lavoro saranno ancora più insostenibili per il personale di ruolo e la giustizia andrà ancora più a rilento».

Una posizione alla quale si è associata anche l’Anm (Associazione nazionale magistrati), che in una nota ha «manifestato il proprio sostegno» e spiegato che «tale personale altamente qualificato ha svolto un ruolo fondamentale per l’abbattimento dell’arretrato consentendo di ottenere risultati di assoluto rilievo».