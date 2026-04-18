Pralboino racconta la tradizione longobarda a «In Piazza con Noi»

Le eccellenze enogastronomiche di Pralboino e del territorio limitrofo sono le protagoniste della nuova puntata di «In Piazza con Noi», in onda su Teletutto dalle 11 (in replica alle 20.30). Dopo avere scalato, domenica scorsa, le vette del territorio di Sonico, la trasmissione – condotta da Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti – torna nella Bassa. Come da format consolidato, ci sono momenti in diretta e contributi video, tra interventi istituzionali, servizi dedicati al territorio e approfondimenti culturali.

La puntata è in diretta dalla piazza centrale del paese, laddove la parrocchiale dedicata a San Flaviano (oggetto di un recente restauro conservativo, ndr) e il palazzo comunale si affacciano, avendo come proscenio il maestoso palazzo Gambara, espressione della fertile stagione della nobile famiglia che tra il XV e il XVI secolo ha contribuito alla crescita di questa porzione della nostra pianura. La trasmissione è realizzata grazie al sostegno della Provincia, che punta in questo modo a valorizzare il suo territorio e, nello specifico, i piccoli comuni della pianura; porteranno la loro voce la consigliera Daniela Edalini e Domenico Pedroni, della fondazione provincia di Brescia eventi.

Le eccellenze

Presente il sindaco Riccardo Romagnoli, la puntata ha un focus specifico sulle prelibatezze culinarie, a partire dalla focaccia longobarda che, secondo la tradizione, veniva cucinata con le carni bollite e che è oggetto di una particolare promozione, insieme all’associazione dei Colli longobardi, passando per la carne chianina; senza tralasciare i prodotti da forno e i salumi, espressione dell’agroalimentare della Pianura padana.

Spazio poi per le auto storiche, con il ricordo del trofeo Foresti, disputatosi lo scorso mese in ricordo dei coniugi Elda e Guido. Così come sono protagoniste alcune realtà produttive (in primis la Foma, principale realtà industriale del Comune) o celebri del paese (il vescovo Vincenzo Zani). Anche la scuola è in piazza per voce della sua dirigente scolastica, Michela Dall’Asta, che apre le porte dell’istituto comprensivo per raccontare la novità in arrivo: una mensa totalmente nuova, a servizio degli alunni. Voce anche al vario e prezioso mondo del volontariato e dell’associazionismo. Ad aprire (e a chiudere) la trasmissione le note della locale banda, composta da molti giovani.