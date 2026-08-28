Pralboino, minaccia di morte l’ex moglie: arrestato 72enne

L’uomo le ha anche intimato di non rivolgersi ai carabinieri. La donna l’ha denunciato e non era la prima volta che chiedeva aiuto. Dopo Ferragosto si era già rivolta alle forze dell’ordine e aveva lasciato la propria abitazione

Pierpaolo Prati Giornalista 28 agosto 2026 1 ' di lettura