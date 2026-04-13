Alle Poste di Castenedolo la riapertura slitta per la quarta volta

Sono oltre un centinaio le segnalazioni dei cittadini pervenute al primo cittadino Pierluigi Bianchini per esprimere dissenso verso la mancata riapertura dell’Ufficio postale di via Carducci 48, posticipata tramite avvisi pubblici già quattro volte. In prima battuta il servizio, chiuso dallo scorso mese di luglio, avrebbe dovuto riaprire il 15 gennaio, poi il 2 marzo, poi il primo aprile; anche quest’ultima data è risultata un pesce d’aprile e ora il nuovo annuncio reca la data del 7 maggio.

La situazione

Dal Municipio lo stesso sindaco si dichiara impotente di fronte a un disservizio che perdura da dieci mesi e rispetto al quale lui stesso, in rappresentanza dei cittadini, ha manifestato contrarietà rivolgendosi al Ministero. «L’aver rimangiato la parola ben quattro volte, indicando date di fantomatiche aperture, poi non confermate, dimostra inaffidabilità da parte dei gestori, che avrebbero fatto più bella figura a dichiarare sin dall’inizio le reali tempistiche. Una proroga sarebbe stata anche tollerata e compresa, ma quattro risultano una presa in giro», sottolinea Bianchini.

Dal canto loro, anche i dipendenti dell’ufficio, che in questi mesi stanno svolgendo il proprio lavoro nella struttura di via Buffalora 101, sono vittime di una mancata informazione e risultano tempestati da domande da parte dei cittadini; perplessità alle quali nemmeno loro, però, possono dare risposta.

Digitalizzazione

La chiusura delle Poste è dovuta a lavori di adeguamento e modernizzazione collegati al progetto Polis - Casa dei servizi di cittadinanza digitale, il cui obiettivo è favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide nei piccoli centri e nei Comuni con popolazione al di sotto dei 15.000 abitanti. Gli uffici postali dei Comuni coinvolti vengono dotati di nuovi spazi e tecnologie per facilitare l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione.

La trasformazione degli spazi degli uffici postali è ritenuta propedeutica per lo sviluppo di attività innovative, infatti saranno molti i servizi attivi di cui i cittadini potranno usufruire attraverso i canali fisico-digitali di Poste italiane, come il rilascio dei certificati pensionistici Inps e i servizi dell’Anagrafe nazionale. «Buona la causa -osservano alcuni cittadini -, ma terribili le modalità di gestione e le continue proroghe che lasciano scoperti di un servizio importante specialmente i più anziani e vulnerabili».

Indicazioni

Restano dunque, fino a nuovo ordine, in vigore le indicazioni diramate finora, ovvero l’utilizzo dello sportello di Buffalora, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45 (telefono 030.2301045). Quello citato risulta essere l’ufficio più vicino, tuttavia gli utenti potranno appoggiarsi anche alle poste di Ghedi, in via Dante 6, dal lunedì al mercoledì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35 (030.9034631).