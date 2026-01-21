Castenedolo, la riapertura dell’ufficio postale slitta a marzo

Avrebbe dovuto riaprire il giovedì scorso, 15 gennaio, ma l’ufficio postale di via Carducci è ancora un cantiere e per questo la data della riapertura è slittata al 2 marzo. Gli sportelli sono chiusi dal 24 luglio per adeguare l’ufficio ai nuovi servizi del Progetto Polis – Casa dei servizi di cittadinanza digitale, promosso dal Governo e finanziato dal Pnrr, il cui obiettivo è quello di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle aree interne di Comuni con popolazione al di sotto dei 15mila abitanti.

Il Municipio

A comunicare la nuova data di apertura è stato il Municipio: «Gli uffici postali saranno dotati di nuovi spazi e dotazioni tecnologiche facilitando l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

La trasformazione degli spazi sarà propedeutica per lo sviluppo di attività innovative e saranno molti i servizi attivi di cui i cittadini potranno usufruire attraverso i canali fisico-digitali di Poste Italiane come il rilascio dei certificati pensionistici Inps e i servizi Anpr».

Le polemiche

Sono diversi, però, i cittadini che si dicono in difficoltà a causa della chiusura degli sportelli e reputano «insostenibile una chiusura di ben otto mesi»; questa ristrutturazione rappresenta un disservizio per una buona fetta di popolazione, specialmente per gli anziani e le persone non autosufficienti che non hanno la possibilità di utilizzare l’auto per recarsi negli Uffici postali operativi della zona.

Soluzioni disponibili

L’amministrazione ha ribadito che, per ovviare ai disagi, è stato aperto uno sportello dedicato nell’ufficio di Bettole/Buffalora in via Buffalora 101. Lì è possibile recarsi per tutte le operazioni collegate a Castenedolo, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45 (030/2301045). Quello citato risulta essere l’Ufficio più vicino, tuttavia gli utenti potranno appoggiarsi anche alle poste di Ghedi, in via Dante 6, dal lunedì al mercoledì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35 (030.9034631).