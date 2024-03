Porte aperte a Ghedi per festeggiare i 100 anni più uno dell’Aeronautica

Se l’anno scorso ha festeggiato i 100 anni, quest’anno l’aeronautica militare festeggia i 101. Mercoledì, infatti, all’aeroporto militare di Ghedi il colonnello Luca Giuseppe Vitaliti, comandante del Sesto Stormo, guiderà la cerimonia organizzata in occasione dell’anniversario.

Il programma

Riservata al personale dello Stormo, alle autorità civili, religiose e militari, la cerimonia sarà al mattino. Nel pomeriggio, invece, dalle 13 alle 17.30 lo Stormo aprirà i cancelli ai cittadini e agli appassionati che vorranno vivere insieme questo compleanno. L’accesso (gratuito) sarà possibile previa registrazione al sito specifico: (info alla mail aerostormo6.ci@aeronautica.difesa.it) e fino al numero massimo di capienza stabilito.

I visitatori potranno ammirare l’area espositiva allestita sulla linea volo, a cominciare dagli F-35 Lightning II (i più moderni ed avanzati velivoli da combattimento) e dai PA-200 Tornado. Sarà anche possibile salire in cabina e comprendere il funzionamento del motore, conoscere le caratteristiche del seggiolino eiettabile (dispositivo utilizzato negli aerei militari che permette al pilota di abbandonare rapidamente il velivolo in caso di necessità) e le dotazioni degli equipaggi di volo.

La mostra

Ci saranno pure una mostra che ripercorre le principali tappe storiche dell’aeronautica militare e altri stand predisposti per diffondere la cultura aeronautica e per l’intrattenimento. In particolare, durante la giornata saranno illustrate le attività spaziali nazionali sostenute dall’aeronautica militare, l’attività quotidiana svolta per la Space Situational Awareness (comprensione e consapevolezza di oggetti e traffici nella dimensione spaziale) e le prospettive della Forza Armata e dell’Italia rispetto allo spazio.

In occasione dell’evento sarà possibile sostenere la raccolta fondi a favore dell’Onfa, l’Opera nazionale per i figli degli aviatori, istituto che ha lo scopo di provvedere all’assistenza degli orfani del personale dell’Aeronautica Militare e di altre associazioni.