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Pontoglio, perde il controllo dell’auto e si schianta contro la chiesa

Il giovane alla guida del mezzo non ha riportato gravi ferite ed è uscito dall’abitacolo grazie all’aiuto di alcune persone presenti in piazza XXVI Aprile ieri sera
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

L'auto contro il muro della chiesa di Pontoglio (foto dei Vigili del fuoco)
L'auto contro il muro della chiesa di Pontoglio (foto dei Vigili del fuoco)

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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