Pontoglio, perde il controllo dell’auto e si schianta contro la chiesa
Il giovane alla guida del mezzo non ha riportato gravi ferite ed è uscito dall’abitacolo grazie all’aiuto di alcune persone presenti in piazza XXVI Aprile ieri sera
L'auto contro il muro della chiesa di Pontoglio (foto dei Vigili del fuoco)
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