Ponte di via Labirinto, collaudo superato: apertura entro fine mese

Battute finali per il cantiere del ponte di via Labirinto – via Cozzaglio. I lavori di demolizione e ricostruzione della struttura sono ormai in fase di ultimazione e nei giorni scorsi sono state eseguite, da parte del laboratorio incaricato, le prove di carico, una verifica del comportamento sperimentale di un’infrastruttura, un passaggio fondamentale in vista del collaudo statico dell'opera.