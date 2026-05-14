Ponte di via Labirinto, collaudo superato: apertura entro fine mese

Battute finali per il cantiere del ponte di via Labirinto – via Cozzaglio. I lavori di demolizione e ricostruzione della struttura sono ormai in fase di ultimazione e nei giorni scorsi sono state eseguite, da parte del laboratorio incaricato, le prove di carico, una verifica del comportamento sperimentale di un’infrastruttura, un passaggio fondamentale in vista del collaudo statico dell'opera.
I risultati
I risultati dei rilievi sono positivi: gli abbassamenti registrati rientrano pienamente nei valori attesi, confermando la solidità e la sicurezza della nuova struttura.
I tecnici incaricati stanno ora completando la documentazione necessaria per la redazione degli atti conclusivi, tra cui il certificato di collaudo statico e la certificazione di corretta posa delle barriere di sicurezza. Seguirà quindi l'emissione dell'ordinanza viabilistica che sancirà la riapertura al traffico del ponte. Non appena le procedure saranno ultimate il Comune di Brescia comunicherà la data di riapertura, che avverrà entro la fine del mese.