Via al restyling di Piazza Mercato e novità per il ponte di via Labirinto

In commissione

In Commissione si è parlato anche del ponte di via Labirinto che sarà riaperto probabilmente con un certo anticipo rispetto alla data preventivata di fine giugno dato che la parte strutturale è sostanzialmente terminata. «Il 5 maggio sono state fatte le prove di carico e siamo in attesa del collaudo», anticipa Muchetti. La prossima settimana saranno montati i guard rail e ultimate piccole lavorazioni.

In programma c’è pure la manutenzione straordinaria sulla copertura del Garza in via Triumplina per un investimento complessivo di un milione e quattrocentomila euro: prossimamente ci sarà l’affidamento dei lavori che dureranno circa 243 giorni.

«In questi anni il settore strade ha fatto un lavoro puntuale sulle coperture, con la collaborazione dell’Università degli Studi di Brescia – ricorda Muchetti –. Nelle verifiche periodiche è stata segnalata quella del Garza». Il tratto tombato del torrente in via Triumplina è di 65 metri e la manutenzione è necessaria per il grave stato di ammaloramento. Durante i lavori sarà garantita almeno una corsia di marcia in entrambe le direzioni.