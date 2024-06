Ponte sul Mella a Collebeato da oggi chiuso per lavori: cambia la viabilità

Il cantiere dell’opera più chiacchierata e discussa in paese è realtà: da oggi, lunedì 10 giugno, il ponte sul Mella verrà chiuso al transito per essere sottoposto a un intervento di manutenzione straordinaria che durerà diversi mesi.

Di conseguenza, per uscire dal paese con auto e moto, occorrerà utilizzare l’altra via verso Urago. I pedoni e i ciclisti, invece, potranno servirsi della passerella ciclopedonale attigua al ponte Mella, che il Comune ha recentemente ristrutturato. Quanto ai bus Brescia Trasporti ha modificato il servizio ordinario del trasporto pubblico mediante la limitazione della linea 11 al capolinea Stocchetta e ha istituito un servizio sostitutivo tramite una navetta interna al comune, chiamata «Circolare Collebeato» con autobus su sei giorni feriali (lunedì-sabato) nelle fasce orarie che vanno dalle 6 alle 8, dalle 13 alle 15 e dalle 17 alle 19.

I bus passeranno ogni 20 minuti per un totale di tre giri di andata e ritorno e le fermate saranno le stesse della linea 11, oltre alla nuova - provvisoria - istituita in via San Francesco all’altezza del civico 43. La linea sarà utilizzabile con biglietto o abbonamento della zona 2.

La struttura

L’intervento sul ponte Mella, commissionato dal Comune di Brescia, consentirà di rimuovere le limitazioni introdotte alla fine del 2017, quando a seguito di analisi strutturali erano emerse criticità degli elementi portanti dell’impalcato.

«Al termine dei lavori la circolazione sarà a senso unico alternato a vista - scrive il Comune di Collebeato in una nota - ma, grazie all’allargamento della carreggiata, potranno transitare due veicoli contemporaneamente».