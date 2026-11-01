Ponte di Legno, incendio nella notte in un hotel in via Nazionale

Un incendio è divampato intorno alla mezzanotte del 31 ottobre in un hotel in via Nazionale a Ponte di Legno: per cause ancora da stabilire, le fiamme si sono sviluppate dal tetto in legno dell’edificio in cui erano ospitate 40 persone, che sono state tutte evacuate. Sedici hanno ricevuto assistenza da parte del 118 ma nessuna è stata trasportata in ospedale. Al momento l’incendio risulta essere spento. Sul posto sono intervenuti 50 vigili del fuoco.
Il rogo
Al momento sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire le cause che hanno causato l’incendio. Per spegnerlo, i vigili del fuoco hanno utilizzato automezzi provenienti da vari distaccamenti della provincia. Alle operazioni di spegnimento ha partecipato anche il Corpo dei Vigili del fuoco del Trentino, intervenuto con un’autoscala e due autopompe. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri e gli operatori del 118.
Ad incendio spento, le parti più danneggiate dell’edificio risultano essere il tetto in legno dell’hotel, da cui sembra essere divampato il rogo, e l’ultimo piano mansardato.