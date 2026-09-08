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Ponte di Legno, tre ordigni della Grande Guerra fatti brillare al Tonale

L’intervento dei Vigili del fuoco con il Nucleo Nbcr: era stata predisposta una linea di decontaminazione per la possibile presenza di agenti chimici
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Il brillamento di tre ordigni bellici al Tonale
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Il brillamento di tre ordigni bellici al Tonale

Tre ordigni della Prima guerra mondiale sono stati fatti brillare oggi al Passo del Tonale, nel territorio di Ponte di Legno. Si trattava di ordigni particolari, per i quali era stata segnalata la possibile presenza di agenti chimici e che hanno richiesto un articolato dispositivo di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con il Nucleo Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) regionale. A supporto delle operazioni anche il personale Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) con i loro droni.

Decontaminazione

Per garantire la sicurezza degli operatori è stata predisposta una linea di decontaminazione primaria, allestita dal Nucleo Nbcr dei Vigili del fuoco di Milano con il supporto degli specialisti bresciani. Il dispositivo era necessario per fronteggiare l'eventuale presenza di contaminanti chimici durante le operazioni di neutralizzazione.

L’intervento

Alle attività hanno partecipato anche personale dell'Esercito italiano, Carabinieri, Soccorso alpino della Guardia di finanza, Croce Rossa Italiana, Polizia e Polizia locale di Ponte di Legno. Il brillamento è stato eseguito secondo le procedure previste per gli ordigni bellici contenenti sostanze pericolose e al termine sono stati effettuati i controlli sull'area da parte del personale specializzato. Le operazioni si sono concluse intorno alle 13.20, senza ulteriori criticità segnalate.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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ordigni bellicibrillareprima guerra mondialePonte di Legno
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