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Il ponte Bailey a Sonico ha raggiunto l’altra sponda del Rabbia

Il collaudo è previsto per lunedì 28 settembre, dopodiché prenderanno via le opere accessorie e l’installazione del sistema di pesatura dei mezzi
Fabrizio Prestini
L'installazione del ponte Bailey a Rino di Sonico - © www.giornaledibrescia.it
L'installazione del ponte Bailey a Rino di Sonico - © www.giornaledibrescia.it

Il ponte Bailey a Sonico ha raggiunto l’altra sponda del torrente Rabbia. Domani è previsto il collaudo, dopodiché prenderanno il via le opere accessorie e l’installazione del sistema di pesatura dei mezzi per avere accesso al passaggio. Qualche settimana ancora e la viabilità tra Sonico e la frazione di Rino sarà ripristinata, seppur in maniera provvisoria.

I lavori

Il 20 agosto, come si ricorderà, la Val Rabbia aveva scaricato una imponente colata detritica, a seguito delle forti precipitazioni, che aveva travolto e portato a valle il ponte tra i due abitati.

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La Ss42 tra Sonico e Malonno chiusa a causa del torrente esondato

Le operazioni di montaggio, sotto l’egida dell’ufficio tecnico comunale, vengono eseguite dai volontari dell’Associazione Genieri del Tau Lombardia Odv, che stanno preparando la struttura del ponte Bailey militare a traliccio M2, in acciaio speciale, di circa 70 tonnellate, che servirà a scavalcare i quasi 52 metri che separano i due argini del corso d’acqua.

Attraverso l’impiego di una gru lo scheletro verrà lentamente portato verso la spalla posta a Rino e al centro per sicurezza verrà installata una pila provvisoria di sostegno. Travi longitudinali sosterranno l’impalcato di assi di legno, il ponte avrà una portata di 5 tonnellate e verrà aperto ai veicoli con un sistema di pesatura che interdirà il passaggio a carichi non consoni. L’Associazione varesina che sta operando è l’unica a livello europeo che installa questo tipo di ponti; in Valcamonica questo è il quinto che viene installato in poco più di dieci anni.

A Sonico, ma soprattutto a Rino vi è grande attesa per il ricongiungimento con il centro del paese, che consentirà la ripresa di una vita più normale agli abitanti e soprattutto agli studenti, costretti ora ad un lungo giro per bypassare l’interruzione.
 

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