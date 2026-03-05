Poliziotti bresciani bloccati a Doha: sabato il rientro in Italia
Gli agenti saranno trasferiti via terra a Riad e poi imbarcati su un volo di Stato verso Fiumicino
Lo skyline di Doha in Qatar - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it
Si è sbloccata in serata la situazione dei poliziotti bresciani che da una settimana sono bloccati a Doha, rimasti fermi per lo stop dei voli mentre rientravano dalla scorta di un cittadino extracomunitario pericoloso che era stato espulso.
«Grazie all'interessamento del Siulp e agli articoli di stampa la questione si è sbloccata – spiega il sindacalista Morelli – Già nella giornata di domani (venerdì), i colleghi saranno trasferiti via terra a Riad e poi imbarcati su un volo di Stato verso Fiumicino per rientrare in Italia sabato mattina».
