Polizia locale in stazione, «controlli non ridotti, ma riorganizzati»

«Le pattuglie della polizia Locale continueranno a presidiare le strade cittadine, tutelando i bresciani e le bresciane come hanno sempre fatto. E contemporaneamente verrà garantita e aumentata la sicurezza degli agenti, tema che è stato anche al centro di un recente incontro tra Comando e sindacati, dopo alcune aggressioni». Dopo la notizia della riduzione dei controlli su strada da parte degli agenti della Polizia locale di Brescia per ragioni di sicurezza ma anche per via delle rigide temperature invernali, arriva la replica e la puntualizzazione del comando di via Donegani.

«Servizio rimodulato»

«Il vertice della Locale – si legge in una nota –, ritenendo prioritari sia i presidi come quello in stazione, sia l’incolumità dei lavoratori, ha rimodulato il servizio, con una modalità dinamica nell'area e brevi soste nei punti critici.

Inoltre, ha organizzato attività investigative per identificare gli aggressori e monitorare la situazione, con accertamenti su persone che gravitano in stazione e sulla montagnola, in modo da diminuirne la presenza e l’aggressività.

Il presidio in stazione, quindi, non è venuto meno e proseguirà sistematicamente. Il Questore ha anche disposto vari servizi di controllo della zona, coinvolgendo tutte le forze di Polizia.

Per quanto riguarda gli ausili di sicurezza (bodycam, etc), il Comando sta valutando gli aspetti tecnici e giuridici con l'intenzione di dotarne il personale, mentre i controlli della Stradale sono stati rivisti in chiave stagionale, come avviene da oltre dieci anni, comunque assicurando la vigilanza sulle arterie cittadine e i relativi accertamenti.

Va sottolineato che rimodulare alcuni servizi con regole d'ingaggio diverse non significa ridurre o depotenziare il presidio, che è assicurato costantemente sia nelle zone critiche, sia sulle strade».

Valutazioni

«Per esempio – prosegue il comunicato –, è stato valutato che il cosiddetto presidio appiedato sia meno efficace in determinati ambiti, poiché copre aree esigue, rendendo poco evidente la presenza degli agenti e allungando i tempi d’azione. L’auto di servizio, invece, permette una maggior visibilità e rapidità di intervento, consentendo fermate e controlli specifici, aumentando le zone pattugliate e la capacità di controllo.

Ovviamente, ogni servizio viene studiato in base al contesto e la presenza di agenti a piedi in alcune zone della città resta e resterà attiva.

Va precisato, inoltre, che le richieste sindacali vengono sempre ascoltate e vagliate, ma senza mai dimenticare l'obiettivo finale e cioè la tutela dei nostri concittadini.

La polizia Locale di Brescia è sempre impegnata nel presidio del territorio e nella protezione delle persone che lo vivono. Un compito che da sempre gli agenti svolgono con dedizione e che non verrà mai meno, rendendo il nostro Corpo un’eccellenza a livello nazionale, il cui onore e la cui credibilità non vanno minati da polemiche superflue».