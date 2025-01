Polizia locale in stazione: Il centrodestra chiede chiarimenti

«Abbiamo richiesto come opposizione una commissione Sicurezza straordinaria con la partecipazione dei rappresentati sindacali della Polizia locale, per capire il perché l'assessore Mucchetti e il Comandante abbiano apportato la riduzione del pattugliamento appiedato in una delle zone più calde di Brescia come è, appunto, la Stazione».

Leggi anche Troppo freddo: la Locale di Brescia riduce i controlli su strada

La proposta è appunto del centrodestra in Loggia alla ricerca di chiarimenti dopo la richiesta del comandante al Comitato Ordine e Sicurezza affinché non venga più utilizzato il personale della Polizia locale all’interno della stazione. La firma sulla richiesta arrivata al presidente della commissione Luca Pomartici è di Mattia Margaroli e Carlo Andreoli (Fratelli d’Italia), Massimiliano Battagliola e Balwinder Singh (Civica Rolfi), Massimo Tacconi (Lega) e Paolo Fontana (Forza Italia).

La dotazione

«Il punto più importante che emerge dalla notizia è un altro. Se si vuole più sicurezza bisogna rendere sicuri, in primis, chi questa la esercita nelle nostre strade. Gli agenti della Polizia locale, i quali ogni giorno cercano di arginare il crimine, il degrado e la violenza dilagante a Brescia, non vengono nemmeno dotati di taser con l'ausilio di bodycam dall’amministrazione Castelletti, nonostante più volte, è stato richiesto l'avvio della sperimentazione anche dai sindacati», conferma l’opposizione.

Commercio

Fondamentale per i consiglieri del centrodestra è poi l'aiuto ai commercianti: «Rilanciamo la proposta di riportare un distaccamento fisico della Polizia Locale in stazione». E arriva infine anche la stoccata: «L'amministrazione potrebbe essere più incisiva in questo senso, ma non agisce perché prendere questa direzione creerebbe una frattura nella maggioranza, già ostaggio di un equilibrio precario».