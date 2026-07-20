Pnrr, Carzeri eletta presidente della Commissione speciale in Lombardia

Claudia Carzeri è la nuova presidente della Commissione speciale «Pnrr, monitoraggio sull'utilizzo dei fondi europei ed efficacia dei bandi regionali» del Consiglio regionale della Lombardia. L'elezione è avvenuta oggi e segna l'avvio di una nuova fase per l'organismo chiamato a vigilare sull'attuazione del Piano e sull'impiego delle risorse europee in Lombardia.
Nel commentare la nomina, Carzeri ha espresso soddisfazione per la fiducia ricevuta dai colleghi, sottolineando di assumere l'incarico con «grande entusiasmo, senso di responsabilità e spirito di servizio». La neo presidente ha evidenziato il ruolo strategico del Pnrr per lo sviluppo della regione, ribadendo l'intenzione di dare continuità al lavoro svolto dalla Commissione negli ultimi anni.
L'obiettivo sarà quello di mantenere un monitoraggio costante sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati dal Pnrr, verificando il corretto utilizzo dei fondi europei e promuovendo un confronto continuo con la Giunta regionale, gli enti attuatori e tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi.
Particolare attenzione verrà riservata al rispetto dei cronoprogrammi, all'efficacia dei bandi regionali, alla capacità di spesa e ai risultati concreti degli investimenti per cittadini, imprese ed enti locali. «La Commissione continuerà ad essere un luogo di verifica, trasparenza e proposta», ha dichiarato Carzeri, sottolineando l'importanza di assicurare che ogni risorsa venga impiegata nei tempi previsti e produca benefici tangibili per il territorio.
Priorità
Tra le priorità della nuova presidenza figura anche l'attuazione delle Linee di indirizzo sulla programmazione e il coordinamento dei bandi regionali 2026, documento elaborato dalla Commissione e successivamente recepito dalla Giunta regionale. Le linee guida puntano a rendere più organica la pianificazione dei bandi, superando la frammentazione degli interventi, favorendo il coordinamento tra le Direzioni regionali e garantendo maggiore trasparenza e tempi certi per cittadini, imprese e stakeholder.
Secondo Carzeri, una migliore programmazione rappresenta uno strumento fondamentale per utilizzare con maggiore efficacia le risorse pubbliche, semplificare l'accesso ai finanziamenti e migliorare la qualità degli investimenti, attraverso un sistema più efficace di monitoraggio e valutazione dei risultati.
In conclusione, la neo presidente ha ribadito l'impegno della Commissione a operare con spirito istituzionale e collaborazione, ricordando come il Pnrr rappresenti «una delle più importanti occasioni di sviluppo degli ultimi decenni». L'obiettivo, ha aggiunto, sarà quello di contribuire affinché la Lombardia continui a distinguersi per capacità di attuazione, efficienza amministrativa e piena valorizzazione delle opportunità offerte dai fondi europei.