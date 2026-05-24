Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGDB+Valcamonica

Più moderno e accessibile: è il nuovo Centro per l’impiego di Edolo

L’edificio dispone ora di aree di accoglienza, locali tecnici e servizi igienici per le persone con difficoltà motorie
Giuliana Mossoni
I nuovi spazi, più moderni e funzionali - © www.giornaledibrescia.it
I nuovi spazi, più moderni e funzionali - © www.giornaledibrescia.it

Il centro per l’impiego di Edolo cambia volto e raddoppia gli spazi, diventando un presidio più moderno, accessibile e funzionale per chi cerca occupazione, orientamento o opportunità professionali. La nuova sede di via Porro 27, inaugurata dopo un intervento di riqualificazione finanziato dal Pnrr, punta a rendere più vicini e concreti i servizi per cittadini, giovani, imprese e lavoratori del territorio camuno.

I lavori

Il progetto rientra nel piano di potenziamento dei centri per l’impiego della Provincia e ha visto un investimento di 275 mila euro, frutto della collaborazione tra Regione, Provincia e Comune. La Regione ha svolto il ruolo di soggetto attuatore, con compiti di programmazione, coordinamento e monitoraggio, mentre Palazzo Broletto ha curato l’attuazione operativa e il rafforzamento dei servizi e il municipio ha seguito progettazione, lavori e messa a disposizione degli spazi. La riqualificazione ha consentito di ampliare la superficie disponibile da 60 a 130 metri quadrati, rendendo la sede più accessibile.

Il Centro dispone ora di aree di accoglienza per il pubblico, uffici dedicati, spazi per colloqui e orientamento, locali tecnici e servizi igienici anche per persone con disabilità. I lavori, iniziati il 28 luglio 2025 e conclusi il 31 marzo 2026, hanno interessato la riorganizzazione interna degli ambienti e il miglioramento complessivo della funzionalità, nel rispetto dei principi del Pnrr e del criterio ambientale Dnsh.

Risposta concreta

«Con l’apertura del nuovo centro – ha sottolineato il presidente della Provincia, Emanuele Moraschini – rafforziamo la rete territoriale dei servizi per il lavoro, consolidando la nostra presenza nelle aree interne e montano. Si tratta di un servizio strategico per l’occupazione, l’inclusione e lo sviluppo socioeconomico del territorio camuno».

Un momento dell'inaugurazione del nuovo edificio - © www.giornaledibrescia.it
Un momento dell'inaugurazione del nuovo edificio - © www.giornaledibrescia.it

Per l’assessore regionale all’Istruzione Simona Tironi, l’inaugurazione rappresenta «una risposta concreta ai bisogni delle persone e delle comunità locali. Continueremo a investire sia nelle strutture sia nelle competenze degli operatori, perché il lavoro resta il primo strumento di autonomia e crescita per i territori». Soddisfazione anche da parte del sindaco di Edolo Luca Masneri: «Un territorio resta vivo quando continua a creare opportunità per le persone, soprattutto per i giovani. La montagna non chiede assistenza, ma strumenti per costruire il futuro».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
lavori di ristrutturazionecentri per l'impiegolavoroEdolo

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
SponsorizzatoImparare ad ascoltarsi con Primo Udito SrlImparare ad ascoltarsi con Primo Udito Srl

Non un semplice punto vendita, ma un luogo in cui l’ascolto diventa il primo passo per capire come intervenire

GdB RUN | 7 giugno, piazzale Arnaldo. Iscrizioni aperteGdB RUN | 7 giugno, piazzale Arnaldo. Iscrizioni aperte

Novità 2026: due percorsi «Family» 5 km e «Ten» 10km

SCOPRI DI PIÙ
Il libro «Decisioni artificiali» in edicola con il GdBIl libro «Decisioni artificiali» in edicola con il GdB

Volume sull’IA e sulle decisioni delegate alle macchine, scritto da Marco Camisani Calzolari

SCOPRI DI PIÙ