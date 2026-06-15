Pittura, scultura e fotografia: la vacanza sul Garda è (anche) culturale

Pittura, scultura e fotografia. L’estate gardesana è (anche) all’insegna dell’arte, con mostre interessanti ed eterogenee, in grado di soddisfare appassionati e curiosi.
A Sirmione
A Sirmione, fino al 12 luglio, Palazzo Callas ospita la mostra fotografica «If trees could speak», creata in collaborazione con Magnum Photos. Le voci silenziose degli alberi diventano un racconto visivo che attraversa continenti e generazioni: dagli esemplari secolari del Madagascar immortalati da Steve McCurry ai boschi incendiati dell’Australia di Paolo Pellegrin, dalle foreste sacre del Giappone di Abbas agli alberi urbani di Martin Parr e Richard Kalvar. La mostra si può visitare con ingresso libero dal martedì alla domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19, il venerdì e il sabato fino alle 22.
Fino a fine ottobre, invece, resterà allestita l’edizione 2026 di Pietra&Co., dal titolo «Intelligenza Naturale», rassegna di public art curata dal Consorzio Marmisti Bresciani in collaborazione con il Comune di Sirmione. Sono una cinquantina le opere, tra sculture in marmo, installazioni monumentali, progetti site-specific, fotografia e videoarte, che si potranno ammirare in spiagge, passeggiate, parchi, giardini, siti storici ed archeologici, negli spazi di Villa Cortine Palace Hotel, SPA&Thermal Garden e Olivi Hotel&Natural Spa, nella Biblioteca e negli uffici del Municipio di Sirmione.
A Desenzano
A Desenzano, invece, è in corso la mostra «Giorgio de Chirico. Un mondo senza tempo», curata da Giordano Bruno Guerri e allestita nelle sale del castello fino al 4 ottobre.
L’esposizione indaga la figura mitica dell’arista, protagonista del primo Novecento italiano, la cui influenza attraversa però tutto il secolo. Visite da martedì a giovedì dalle 9.30 alle 12.30, e da venerdì a domenica e festivi dalle 9.30 alle 18.30. Biglietto intero 15 euro, ridotto 7 euro.
A Lonato
Dall’11 giugno al 30 agosto, la Rocca di Lonato ospita la mostra fotografica «In the Forest, in the Villages. Unexpected Nepal», curata da Filippo Maggia e selezionata dal Ministero della Cultura nell’ambito del bando Strategia Fotografia 2025. Il progetto riunisce oltre 50 scatti di tre fotografi nepalesi contemporanei e indaga il ruolo della fotografia come strumento di lettura del cambiamento sociale del Paese.
A Calvagese della Riviera
Fino al 28 giugno, il Museo MarteS di Calvagese della Riviera presenta la mostra dossier «Il Vero-Simile. Bellotti e Ceruti: pittura di realtà a confronto», progetto espositivo ideato e promosso dalla Fondazione Luciano Sorlini, con la curatela di Stefano Lusardi, in collaborazione con Serena Goldoni e Alessia Mazzacani. L’esposizione, che mette in dialogo alcune opere dei due pittori bresciani, si potrà visitare tutti i giorni, tranne il giovedì (biglietto intero 14 euro, ridotto 10 euro).
A Salò
A Salò, infine, fino al 4 ottobre sarà allestita la mostra «Tourist! Il fascino del viaggio sul Garda tra Romanticismo e Belle Époque», a cura del direttore del MuSa Paolo Boifava e di Maria Paola Pasini, con la collaborazione di Attilio Brilli.
L’esposizione ripercorre la nascita e l’evoluzione del turismo sul Garda, attraverso oltre cento opere tra disegni, acquerelli, manifesti, guide illustrate, abiti e oggetti da viaggio e un ampio repertorio fotografico. Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18: intero 9 euro, ridotto 5 euro.