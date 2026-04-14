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Pisogne, un milione e 100mila euro per quattro nuovi alloggi popolari

Giuliana Mossoni
Costruiti sulle ceneri di un immobile comunale obsoleto, ultimo tassello di un più ampio progetto di ristrutturazione
Pronti i quattro nuovi alloggi - © www.giornaledibrescia.it
Pronti i quattro nuovi alloggi - © www.giornaledibrescia.it
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Quattro nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica sono pronti per essere assegnati nel quartiere delle Minime a Pisogne, al termine di un articolato progetto di riqualificazione urbana. È stato infatti pubblicato il bando 2026 per l’assegnazione delle case popolari, unico per tutti i Comuni dell’alto Sebino e della Valcamonica, con scadenza a fine aprile ed ente capofila Pisogne.

Il progetto

I quattro appartamenti, progettati dall’architetto Clio Bonadei, sono stati costruiti sulle ceneri di un vecchio immobile comunale, demolito all’inizio del 2024 perché obsoleto e ormai inutilizzabile. L’intervento è stato possibile grazie a fondi Pnrr, per un investimento complessivo di circa 1,1 milioni di euro, che ha consentito di avere elevati standard energetici (tre unità sono infatti in classe A4 e una in A3, ovvero ad altissima efficienza e con ridotti consumi).

Due appartamenti, situati al piano terra, sono stati progettati senza barriere architettoniche e sono completamente accessibili anche a persone in carrozzina. Le abitazioni, confortevoli e moderne, rappresentano una risposta concreta al fabbisogno abitativo locale: grazie al bando sarà infatti possibile assegnarle a quattro nuovi nuclei familiari.

Zona riqualificata

La palazzina rappresenta il tassello conclusivo di un progetto ben più ampio, che ha visto la riqualificazione dell’intera area tra le vie Piangrande e Bettoni, nel cuore del quartiere Bettoni.

L’intervento ha visto infatti l’efficientamento energetico di altri quattro appartamenti comunali e la creazione di nuovi spazi per la comunità, moderni e funzionali, come una pista di pattinaggio, realizzata dove un tempo c’era il vecchio campo da basket, una da skateboard con due circuiti di pump track, donati dalla famiglia Monchieri di Pisogne, e un nuovo parco giochi. «Vedere un’intera zona riqualificata è gratificante – commenta il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Claudia Zanardini – e ripaga l’impegno costante dell’Amministrazione e degli uffici nella ricerca di risorse e nella realizzazione di opere che stanno cambiando il volto di Pisogne».

Per l’assessore ai Servizi sociali Gigliola Bonetti «la riqualifica degli appartamenti è una risposta concreta alla richiesta di alloggi popolari. Denota la nostra attenzione al tema abitativo. Grazie alla realizzazione di questi immobili popolari, si riuscirà infatti a dare una sistemazione adeguata a quattro nuovi nuclei familiari».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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