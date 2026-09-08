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Pisogne, minaccia la madre con una mazza da baseball: arrestato

La donna, terrorizzata, è riuscita a chiamare il 112. I carabinieri sono arrivati in pochi minuti e hanno bloccato il figlio
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

La mazza utilizzata per minacciare la madre
La mazza utilizzata per minacciare la madre

È stato un momento di terrore quello vissuto nella tarda serata di lunedì 7 settembre in un’abitazione di Pisogne. Durante una lite, un uomo ha aggredito la madre con spintoni, schiaffi e sputi. Poi ha afferrato una mazza da baseball in legno e l’ha minacciata. La donna, nonostante il panico, è riuscita a chiedere aiuto al 112. In pochi minuti sono arrivati i carabinieri della di Pisogne, insieme ai colleghi di Piancogno e del Radiomobile.

I militari sono entrati e hanno bloccato l’uomo, che avrebbe continuato a inveire contro la madre anche alla presenza dei carabinieri. La donna è stata soccorsa dal 118 e accompagnata all’ospedale di Esine. L’uomo, italiano e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato portato nel carcere di Brescia.

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