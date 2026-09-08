Pisogne, minaccia la madre con una mazza da baseball: arrestato

La donna, terrorizzata, è riuscita a chiamare il 112. I carabinieri sono arrivati in pochi minuti e hanno bloccato il figlio

Simone Bracchi Giornalista 08 settembre 2026 1 ' di lettura

La mazza utilizzata per minacciare la madre Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti minaccemazza da baseballviolenzaPisogne Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...