Pisogne, area della frana dissequestrata: via ai lavori

La notifica è arrivata solamente ieri sul tavolo del sindaco Federico Laini, ma nella realtà il pubblico ministero aveva già firmato giovedì il decreto di dissequestro dell’area della frana di Sonvico di Pisogne. La protesta dei residenti di venerdì mattina si è consumata senza che nessuno sapesse della buona notizia. Nulla di male, visto che l’incontro tra Amministrazione pisognese e cittadini è servito più che altro per confrontarsi, sbollire gli animi e decidere di incontrarsi ogni venerdì, per avere più informazioni. Il dissequestro significa che la prossima settimana, a un mese esatto della frana del 27 dicembre, potranno iniziare i primi lavori.

Già domani la Regione delibererà il contributo da 420mila euro e, di conseguenza, il Comune potrà affidare gli incarichi per partire con i primi interventi. Nelle scorse settimane è stato effettuato un rilievo Lidar con modellazione laser in 3d utilizzando un drone, che ha permesso di mappare nel dettaglio lo stato della parete rocciosa e individuare i punti in cui posare l’esplosivo, da far brillare per ottenere un disgaggio profondo di tutte le parti pericolanti.

Il primo approccio sarà dei rocciatori, che effettueranno una pulizia manuale della parete propedeutica all’installazione di un sistema di monitoraggio provvisorio. Solo a seguire si potrà spostare il materiale e verificare la stabilità della strada, dando anche il via alla progettazione dell’intervento definitivo per il rifacimento della carreggiata e, se servirà, della galleria. Ma, nel frattempo, contano tutti di poter riaprire il transito a senso unico alternato.

«Finalmente la notizia tanto attesa - afferma il primo cittadino -. La vera sfida inizia adesso, perché sarà un lavoro difficile e delicato, saranno mesi davvero impegnativi, ma era fondamentale iniziare sia per noi sia per la popolazione. Ringrazio i vigili del fuoco e il pm, che hanno capito l’urgenza della questione, ma soprattutto il prefetto di Brescia Andrea Polichetti, che ci ha supportato sin dal primo giorno».