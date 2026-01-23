Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaSebino e Franciacorta

Frana in Val Palot, la protesta davanti al municipio di Pisogne

Giuliana Mossoni
Una settantina di residenti di Sonvico, Fraine e Palot hanno incontrato sindaco e vicesindaco: «Finché l'area è sotto sequesto, tutto congelato»
  • Una settantina di residenti ha manifestato davanti al comune di Pisogne - © www.giornaledibrescia.it
  • Una settantina di residenti ha manifestato davanti al comune di Pisogne - © www.giornaledibrescia.it
  • Una settantina di residenti ha manifestato davanti al comune di Pisogne - © www.giornaledibrescia.it
  • Una settantina di residenti ha manifestato davanti al comune di Pisogne - © www.giornaledibrescia.it
  • Una settantina di residenti ha manifestato davanti al comune di Pisogne - © www.giornaledibrescia.it
AA

Un confronto diretto, a tratti acceso ma sostanzialmente civile, davanti al municipio di Pisogne. Una settantina di residenti di Sonvico, Fraine e Palot, frazioni parzialmente isolate dalla frana che che si è staccata lungo la strada verso Pisogne ormai quasi un mese fa, ha incontrato il sindaco Federico Laini e la vice Claudia Zanardini per chiedere risposte certe su un isolamento che sta diventando insostenibile.

Il nodo del dissequestro

Il messaggio arrivato dai vertici del Comune è stato però «amaro»: nonostante il piano d’azione sia già pronto, i fondi stanziati e le maestranze precettate per intervenire immediatamente, tutto resta congelato, dal momento che l’area della frana è ancora sotto sequestro da parte della Procura.

I danni della frana
I danni della frana

Tempi lunghi

Il malcontento nasce dai numeri di una quotidianità stravolta. Per raggiungere Pisogne, i residenti sono costretti a una deviazione che trasforma un tragitto di 15 minuti in un viaggio di circa 50.

Oltre ai tempi di percorrenza, a preoccupare è la gestione delle emergenze sanitarie e la sensazione di essere stati lasciati soli. I cittadini hanno lamentato una cronica mancanza di informazioni ufficiali, chiedendo maggiore trasparenza sull'evoluzione della situazione.

Dopo le tensioni iniziali e qualche slogan di protesta, il clima si è disteso. Il sindaco ha accolto la richiesta di una comunicazione più fluida, impegnandosi a incontrare i cittadini una volta a settimana per aggiornarli.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
franaVal PalotPisogne
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario